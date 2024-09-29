Маск заявил, что грядущие выборы в США могут стать последними

Илон Маск (Фото: Yolanda Ruiz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Предстоящие президентские выборы в США могут стать последними в случае победы вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис, написал Илон Маск в соцсети X.

«Очень немногие американцы понимают, что если [экс-президент США Дональд] Трамп НЕ будет избран, то это будут последние выборы. Он не только не представляет угрозы демократии, но является единственным способным ее спасти», — уверен Маск.

Демократическая партия США, как считает бизнесмен, стремится ускорить процесс получения мигрантами гражданства страны. Из-за такой политики за четыре года в США может появиться около 2 млн новых законных избирателей, которые будут голосовать за демократов.

Маск также добавил, что администрация президента отправляет «просителей убежища», напрямую в «колеблющиеся штаты», где разница голосов составляет менее 20 тыс. В таком случае, уверен Маск, это верный способ для демократов «выиграть все выборы».

Трамп также не раз выступал с критикой политики Харрис. Так, в середине сентября, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в США из стран Латинской Америки, он заявил, что если Харрис займет пост главы государства, то страна превратится в «Венесуэлу на стероидах».

В то же время Харрис выступала с заявлением, что в случае победы на выборах будет добиваться прохождения в конгрессе США законопроекта об ужесточении мер на американской границе.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов выдвинута вице-президент Камала Харрис. От Республиканской партии — Дональд Трамп.