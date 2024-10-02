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В РАН оценили риск от сблизившегося с Землей астероида 2024 PT5

Богачев: астероид 2024 PT5 не представляет для Земли никакой опасности
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Астероид 2024 PT5, который ранее приблизился к Земле, не является угрозой для планеты, сообщил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Он назвал этот астероид «довольно рядовым камнем» величиной не более 10 м. «Единственное, что его выделяет, — это то, что он на короткое время сблизился с Землей и даже, если расчеты верны, на пару месяцев стал ее спутником», — подчеркнул Богачев.

Ученый назвал преувеличением сравнение астероида со «второй Луной», поскольку увидеть его с Земли невозможно. «Это все равно что увидеть из Москвы футбольный мяч на стадионе во Владивостоке. Примерно такое соотношение размеров и расстояний», — пояснил Богачев. Угроз падения астероида нет, продолжил он, отметив, что камень в 2–3 раза меньше челябинского метеорита.

15 февраля 2013 года жители Челябинской области увидели, как с неба падает метеорит. Падение астероида сопровождалось несколькими взрывами в воздухе над Челябинском, которые привели к небольшим разрушениям — выбитым стеклам, повреждениям непрочных построек.

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Фото:NASA

Предполагается, что астероид 2024 PT5 произошел из пояса астероидов Арджуна, который находится относительно близко к орбите Земли. Астрономы отмечают, что 2024 PT5 повторно приблизится к нашей планете в январе 2025 года, а в следующий раз — в 2055 году.

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