Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана — еврейским Новым годом. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что праздник приобщает верующих к историческому и культурному наследию, их самобытным традициям и обычаям, которые передаются через поколения.
По его словам, в настоящее время жизнь еврейской общины в стране наполнена добрыми делами. Российские евреи вносят значимый вклад в развитие межнационального и межрегионального диалога в стране, в укрепление доверия между людьми и сохранение мира в обществе, подчеркнул Путин.
По данным на 2023 год, в России проживают 132 тыс. евреев.
Рош ха-Шана — один из главных иудейских праздников. В 2024 году он пройдет со 2 по 4 октября. Одна из главных традиций праздника — звучание шофара — ритуального рога, который символизирует призыв к покаянию. В дни Рош ха-Шана также принято зажигать свечи, которые символизируют свет и радость праздника.
Израиль пригрозил Ирану ударить по ядерным и нефтяным объектам. Следите за новостями в Telegram
Как выбрать вино в магазине
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
К Льву Шлосбергу пришли с обысками
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
В Кремле ответили на сообщения о планах Шольца созвониться с Путиным
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов