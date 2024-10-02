Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана — еврейским Новым годом. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник приобщает верующих к историческому и культурному наследию, их самобытным традициям и обычаям, которые передаются через поколения.

По его словам, в настоящее время жизнь еврейской общины в стране наполнена добрыми делами. Российские евреи вносят значимый вклад в развитие межнационального и межрегионального диалога в стране, в укрепление доверия между людьми и сохранение мира в обществе, подчеркнул Путин.

По данным на 2023 год, в России проживают 132 тыс. евреев.

Рош ха-Шана — один из главных иудейских праздников. В 2024 году он пройдет со 2 по 4 октября. Одна из главных традиций праздника — звучание шофара — ритуального рога, который символизирует призыв к покаянию. В дни Рош ха-Шана также принято зажигать свечи, которые символизируют свет и радость праздника.