Захарова оценила роль США как миротворца на Ближнем Востоке

Мария Захарова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

США полностью провалились в качестве миротворца в палестино-израильском конфликте, вновь подтолкнув Ближний Восток к обрыву, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«За последний год именно Госдепартамент США, а именно господин [госсекретарь Энтони] Блинкен, мало того, проливая крокодиловы слезы относительно того, что он чувствует свою боль, как свою, как представитель еврейского народа сделает все от него зависящее, чтобы вернуть мир в этот регион», — сказала Захарова.

Она добавила, что Блинкен «с этой печальной миной на лице» год занимался челночной дипломатией. По словам Захаровой, ключевые элементы конфликта не минимизированы, не урегулированы, не нейтрализованы, «они, наоборот, приведены в активную фазу».

Дипломат уточнила, что обострение конфликта, которое происходит в регионе, является зоной прямой ответственности США, которые «сами себе присвоили право единолично творить добро» на Ближнем Востоке.

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю вечером 1 октября. Часть ракет была сбита, но «были и попадания», сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Корпус стражей Исламской революции назвал атаку ответом на убийство лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и бригадного генерала Корпуса Аббаса Нилфорушана, а целями указал важные военные объекты. По информации иранского агентства Shafaqna, в ходе атаки уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

Израиль назвал случившееся беспрецедентным ударом по мирному населению и пообещал, что он «будет иметь последствия».