В Пакистане заявили о готовности торговать по бартеру с ЛУКОЙЛом
Пакистан готов приступить к бартерной торговле энергоресурсами с ЛУКОЙЛом и другими крупными российскими компаниями, сообщил ТАСС министр приватизации, инвестиций и коммуникаций страны Абдул Алим Хан.
«Однозначно, энергоресурсы могли бы стать товаром в бартерной торговле между Россией и Пакистаном. Это касается и крупных российских компаний, например ЛУКОЙЛа», — сказал он. Министр напомнил, что накануне страны уже подписали некоторые соглашения о бартерной торговле, и подчеркнул, что России и Пакистану также важно развивать торговлю в национальных валютах.
Россия договорилась с Пакистаном о поставках в эту страну нефти и нефтепродуктов в начале 2023 года. Тогда стороны также обсудили реализацию проекта «Пакистанский поток», о строительстве которого договорились еще в 2015 году.
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