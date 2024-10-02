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Политика ,  
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В Пакистане заявили о готовности торговать по бартеру с ЛУКОЙЛом

ЛУКОЙЛ LKOH ₽6 919,5 +0,66% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Пакистан готов приступить к бартерной торговле энергоресурсами с ЛУКОЙЛом и другими крупными российскими компаниями, сообщил ТАСС министр приватизации, инвестиций и коммуникаций страны Абдул Алим Хан.

«Однозначно, энергоресурсы могли бы стать товаром в бартерной торговле между Россией и Пакистаном. Это касается и крупных российских компаний, например ЛУКОЙЛа», — сказал он. Министр напомнил, что накануне страны уже подписали некоторые соглашения о бартерной торговле, и подчеркнул, что России и Пакистану также важно развивать торговлю в национальных валютах.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия договорилась с Пакистаном о поставках в эту страну нефти и нефтепродуктов в начале 2023 года. Тогда стороны также обсудили реализацию проекта «Пакистанский поток», о строительстве которого договорились еще в 2015 году.

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Пакистан ЛУКОЙЛ бартер нефть
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