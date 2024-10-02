Украина приостановила проезд через КПП на границе с Румынией
Проезд через контрольно-пропускной пункт Украины «Орловка» на границе с Румынией временно остановил работу, сообщила украинская Государственная таможенная служба в телеграм-канале.
«Сейчас в пункте пропуска «Орловка» осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки. <...> Пропуск временно остановлен до 11:00», — уточнили в службе.
КПП «Орловка — Исакча» — международный пункт пропуска между Украиной и Румынией, он находится в населенном пункте Орловка в Одесской области. Паромная переправа пропускает через госграницу грузовой, пассажирский и легковой транспорт, а также пешеходов.
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