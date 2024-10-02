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Военная операция на Украине ,  
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Украина приостановила проезд через КПП на границе с Румынией

Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Проезд через контрольно-пропускной пункт Украины «Орловка» на границе с Румынией временно остановил работу, сообщила украинская Государственная таможенная служба в телеграм-канале.

«Сейчас в пункте пропуска «Орловка» осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки. <...> Пропуск временно остановлен до 11:00», — уточнили в службе.

КПП «Орловка — Исакча» — международный пункт пропуска между Украиной и Румынией, он находится в населенном пункте Орловка в Одесской области. Паромная переправа пропускает через госграницу грузовой, пассажирский и легковой транспорт, а также пешеходов.

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