МИД анонсировал открытие посольств в трех странах Африки

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Россия планирует открыть дипломатические представительства в Нигере, Сьерра-Лионе и Южном Судане, рассказал в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД Алексей Климов.

«В настоящее время прорабатывается возможность расширения российского дипломатического присутствия в странах Африки», — заявил дипломат.

В составе посольств будут работать также консульские отделы, добавил Климов.

В 1992 году российское посольство в Нигере закрылось, позднее прекратило работу представительство страны в Москве. Решения были приняты по финансовым соображениям.

Посольство Москвы в столице Сьерра-Лионе также прекратило свою деятельность в 1992 году по экономическим причинам. При этом летом 2023 года во Фритауне заявляли, что рассчитывают на открытие у себя российского посольства. Функции представительства Москвы в Южном Судане на данный момент выполняет посольство в Уганде.