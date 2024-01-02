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В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет

В аэропорту Токио загорелся самолет Japan Airlines, 380 человек эвакуировали
Самолет Japan Airlines загорелся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ханэда после столкновения с воздушным судном береговой охраны Японии. На борту находились около 380 человек, они были эвакуированы

В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет
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Самолет Japan Airlines загорелся на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда после того, как столкнулся с самолетом береговой охраны Японии MA722, принадлежащим авиабазе Ханэда, сообщает NHK.

Столкновение произошло после посадки лайнера, прибывшего рейсом из аэропорта Титосэ (расположен на острове Хоккайдо, обслуживает город Саппоро). На борту возник пожар, его тушат, на место прибыло несколько пожарных машин.

В Japan Airlines уточнили, что речь идет о рейсе 516 JAL, который вылетел из аэропорта Титосэ в 16:00 (10:00 мск) 2 января и приземлился в токийском аэропорту Ханэда в 17:40 (11:40 мск).

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По данным перевозчика, на борту находились 367 пассажиров, в том числе восемь детей, и 12 членов экипажа, все они были эвакуированы. В настоящее время авиакомпания оценивает ущерб.

По данным береговой охраны, в ее самолете были шесть человек, из них одному удалось спастись, судьба остальных неизвестна.

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Судя по кадрам с места пожара, самолет охвачен огнем полностью.

По данным Japan Airport Building, которое управляет зданием внутреннего терминала аэропорта, все взлетно-посадочные полосы сейчас закрыты.

Начато расследование инцидента.

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Теги
Елена Чернышова
Япония самолет Пожар Japan Airlines видео авиакатастрофа
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