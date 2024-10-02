 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Ural Airlines и «Победа» задержали рейсы из-за удара Ирана по Израилю

Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Из-за рекомендаций Росавиации по полетам над Ираном были задержаны в общей сложности еще 10 рейсов российских авиакомпаний.

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана 2 октября предварительно задержаны рейсы из Москвы (Внуково) в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно на 3 часа», — говорится в сообщении авиакомпании «Победа» о шести рейсов в Дубай и из Дубая, а также в Абу-Даби и обратно.

Кроме этого, «Уральские авиалинии» задержали вылет четырех рейсов по тому же маршруту.

Аэрофлот отменил рейс в Дубай из-за ударов Ирана по Израилю
Политика

Ранее стало известно об отмене и задержке еще ряда рейсов российских авиакомпаний. Так, на фоне ударов Ирана по Израилю Аэрофлот отменил рейс Москва — Дубай — Москва в целях безопасности.

S7 Group также сообщила, что рейс по маршруту Москва — Дубай возвращается в аэропорт вылета, а рейс Новосибирск — Дубай 2 октября предварительно задержали до 11:00 мск.

Накануне вечером Иран нанес массированный удар по территории Израиля 180 баллистическими ракетами, сообщал ЦАХАЛ. Корпус стражей исламской революции Ирана объяснил, что решение было принято в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС.

На фоне ударов Ирак, Израиль, Ливан и Иордания закрыли свое воздушное пространство. Позднее Израиль сообщил об открытии воздушного пространства для гражданских самолетов.

Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram 

Умер Вячеслав Добрынин

Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года

Как выбрать вино в магазине

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
авиакомпания Победа Уральские авиалинии Росавиация задержка рейсов
Материалы по теме
Аэрофлот отменил рейс в Дубай из-за ударов Ирана по Израилю
Политика
Израиль открыл воздушное пространство после ракетной атаки Ирана
Политика
Три страны закрыли воздушное пространство из-за ударов Ирана по Израилю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 01 окт, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 01 окт, 18:04
Иран призвал Совбез ООН предотвратить полномасштабную войну в регионеПолитика, 08:03
ВТБ ввел запрет на оформление более чем одной кредитной картыФинансы, 08:00
Почему инвестфонд из Индии хочет вложить в офисы $400 млнОтрасли, 07:55
В Думу внесли пять законопроектов о миграцииПолитика, 07:37
Владелец ТНТ запустит свой глянцевый журналТехнологии и медиа, 07:30
В Японии произошел взрыв в аэропортуПолитика, 07:20
«РИА Новости» узнало про «изобличающие показания» в деле «Крокуса»Общество, 07:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Недооценка российских компаний на IPO достигла исторического минимумаPro, 07:01
Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам ВМФПолитика, 07:00
Ural Airlines и «Победа» задержали рейсы из-за удара Ирана по ИзраилюПолитика, 06:39
Камчатский МЧС сообщил о попытке спасти застрявших касатокОбщество, 06:07
Вице-президент Трампа объяснил, почему назвал его «американским Гитлером»Политика, 06:00
В Петербурге пресекли деятельность по организации незаконной миграцииОбщество, 05:20
В Аргентине начали расследование против Opus Dei из-за рабстваПолитика, 04:52