Ural Airlines и «Победа» задержали рейсы из-за удара Ирана по Израилю

Из-за рекомендаций Росавиации по полетам над Ираном были задержаны в общей сложности еще 10 рейсов российских авиакомпаний.

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана 2 октября предварительно задержаны рейсы из Москвы (Внуково) в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно на 3 часа», — говорится в сообщении авиакомпании «Победа» о шести рейсов в Дубай и из Дубая, а также в Абу-Даби и обратно.

Кроме этого, «Уральские авиалинии» задержали вылет четырех рейсов по тому же маршруту.

Ранее стало известно об отмене и задержке еще ряда рейсов российских авиакомпаний. Так, на фоне ударов Ирана по Израилю Аэрофлот отменил рейс Москва — Дубай — Москва в целях безопасности.

S7 Group также сообщила, что рейс по маршруту Москва — Дубай возвращается в аэропорт вылета, а рейс Новосибирск — Дубай 2 октября предварительно задержали до 11:00 мск.

Накануне вечером Иран нанес массированный удар по территории Израиля 180 баллистическими ракетами, сообщал ЦАХАЛ. Корпус стражей исламской революции Ирана объяснил, что решение было принято в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС.

На фоне ударов Ирак, Израиль, Ливан и Иордания закрыли свое воздушное пространство. Позднее Израиль сообщил об открытии воздушного пространства для гражданских самолетов.