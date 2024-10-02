Аэрофлот отменил рейс в Дубай из-за ударов Ирана по Израилю
Аэрофлот отменил рейс Москва — Дубай — Москва в целях безопасности на фоне ударов Ирана по Израилю, сообщает пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.
«Пассажиры перебронированы на ближайший рейс SU520/521 за 2.10, который будет выполнен на дальнемагистральном самолете большей вместимости и в обход воздушного пространства Ирана в целях обеспечения безопасности полёта», — сказано в сообщении.
Кроме этого, пресс-служба S7 Group сообщила в телеграм-канале, что рейс по маршруту Москва — Дубай возвращается в аэропорт вылета, а рейс Новосибирск — Дубай 2 октября предварительно задержали до 11:00 мск.
Вечером 1 октября Иран совершил массированный удар, запустив в сторону Израиля 180 баллистических ракет, сообщал Тель-Авив. Корпус стражей исламской революции Ирана объяснил, что решение было принято в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС.
В результате чего, Ирак, Израиль, Ливан и Иордания закрыли свое воздушное пространство. Позднее Израиль сообщил об открытии воздушного пространства для гражданских самолетов.
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