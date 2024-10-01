При обстреле села Тишанка в Белгородской области повреждены храм и дом культуры

При обстреле села в Белгородской области повреждены храм и дом культуры

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу со стороны ВСУ, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате вражеского обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» и Дом культуры», — написал Гладков.

Он добавил, что повреждена кровля в частном доме и выбиты стекла у припаркованного легкового автомобиля.

При обстреле со стороны ВСУ города Шебекино 30 сентября пострадал мирный житель. Мужчина получил открытые ранения лица и левого бедра, его отправили в областную клиническую больницу.