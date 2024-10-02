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Удар Ирана по Израилю ,  
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ЦАХАЛ заявила, что Иран не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля

Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Ракетный удар Ирана по территории Израиля не нанес ущерба боеспособности военно-воздушных сил ЦАХАЛ, сообщила пресс-секретарь армии обороны Израиля Анна Уколова в своем телеграм-канале.

«Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть — нет ущерба боеспособности ВВС (!). Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», — написала она.

По ее словам, благодаря работе систем ПВО, был «причинен минимальный ущерб». Некоторые попадания были зафиксированы в центре и на юге страны, но «они незначительны».

В Иране заявили об уничтожении израильских F-35 в результате удара
Политика
Фото:Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Так в иранских СМИ распространяется информация об успехе удара Ирана по Израиля. Как утверждает иранское агентство Shafaqna, уничтожено более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля, а Fars пишет, что 80% выпущенных ракет поразили цели.

Иран нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля 1 октября в ответ на ликвидацию Израилем лидеров проиранских группировок «Хезболла» и ХАМАС.

Как уточнил Тель-Авив, Иран нанес удар более чем 180 баллистическими ракетами. Представители израильской армии уже официально пообещали ответить на обстрел, но не уточнили, когда это произойдет.

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