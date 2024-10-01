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Политика ,  
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Медведев призвал жителей Запада задуматься, почему их налоги идут Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Гражданам стран Запада, помогающим Украине, следует задуматься, сколько полезного можно было бы сделать на эти деньги, призвал зампред председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X (бывший Twitter).

Он привел данные, которые ранее озвучил глава Госдепа США Энтони Блинкен, о том, что западные страны потратили $242 млрд на помощь Украине, из которых $94 млрд направили США.

«Налогоплательщики, пойдите-ка посчитайте, сколько полезного можно было бы сделать на эти деньги!» — написал Медведев.

Он назвал киевский режим коррумпированным и заявил, что эти средства пойдут на «еще большее кровопролитие и воровство».

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Дмитрий Медведев

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в результате российских ударов в стране уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС, что неминуемо приведет к проблемам предстоящей зимой.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ударами повреждены или разрушены, в частности, Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Российские военные только в сентябре несколько раз отчитывались об ударах по украинским энергообъектам. Кремль связывал удары по объектам энергетической инфраструктуры с «потребностями военных».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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