Медведев призвал жителей Запада задуматься, почему их налоги идут Украине
Гражданам стран Запада, помогающим Украине, следует задуматься, сколько полезного можно было бы сделать на эти деньги, призвал зампред председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X (бывший Twitter).
Он привел данные, которые ранее озвучил глава Госдепа США Энтони Блинкен, о том, что западные страны потратили $242 млрд на помощь Украине, из которых $94 млрд направили США.
«Налогоплательщики, пойдите-ка посчитайте, сколько полезного можно было бы сделать на эти деньги!» — написал Медведев.
Он назвал киевский режим коррумпированным и заявил, что эти средства пойдут на «еще большее кровопролитие и воровство».
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в результате российских ударов в стране уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС, что неминуемо приведет к проблемам предстоящей зимой.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ударами повреждены или разрушены, в частности, Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.
Российские военные только в сентябре несколько раз отчитывались об ударах по украинским энергообъектам. Кремль связывал удары по объектам энергетической инфраструктуры с «потребностями военных».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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