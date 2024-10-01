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«РИА Новости» узнало о месте похорон Вячеслава Добрынина

«РИА Новости»: Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
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Вячеслав Добрынин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронят 4 октября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

О смерти артиста 1 октября РБК сообщила его жена Ирина Добрынина. Ему было 78 лет.

Добрынин известен в качестве автора многих популярных песен. Так, он писал для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, группы «Земляне» и других исполнителей.

«РИА Новости» узнало о месте похорон Вячеслава Добрынина
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Как сольный артист он начал выступать в середине 1980-х. Позже он создал музыкальный коллектив «Доктор Шлягер», его наиболее популярные композиции — «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и «Бабушки-старушки». Звание народного артиста России Добрынин получил в 1996 году.

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Вячеслав Добрынин похороны Троекуровское кладбище народный артист
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