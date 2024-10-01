 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Белоруссии потребовали от Wildberries прекратить продажи дронов

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Генпрокуратура Белоруссии потребовала от маркетплейса Wildberries прекратить продажу физическим лицам гражданских беспилотников, авиамоделей и запчастей к ним. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«При изучении предложений о реализации товаров белорусским подразделением компании «Вайлдберриз» установлено, что в сентябре 2024 года в указанном интернет-магазине к покупке физическими лицами — резидентами Республики Беларусь с доставкой в страну были доступны БПЛА и авиамодели», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в продаже находились четырехвинтовой (БПЛА) с видеокамерой, оснащенной режимом съемки в высоком разрешении, радиоуправляемый самолет (авиамодель), снабженный функцией самостоятельного возврата на место вылета.

Какие регионы запретили использовать дроны и что грозит нарушителям
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

«Данная практика повышает риски использования авиационной техники в противоправных целях, в том числе для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма», — добавили в ведомстве.

В сентябре 2023 года Лукашенко подписал указ о запрете физическим лицам ввозить, хранить и эксплуатировать гражданские дроны, авиационные модели и запасные части к ним.

Пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ на запрос РБК ответила, что компания соблюдает действующее законодательство Белоруссии.

«С момента вступления в силу Указа Президента (от 25 сентября 2023 года) о запрете для физических лиц на ввоз в Беларусь, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, продажи названной техники на площадке Wildberries на территории Беларуси не осуществляются», — отметили в компании.

Там уточнили, что Генпрокуратура Белоруссии не выявила нарушения «в части реализации физическим лицам беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей». «Представление, внесенное в адрес компании, касается устранения причин и условий, которые могли бы способствовать данным фактам», — уточнили в пресс-службе и заверили, что компания приняла к сведению представление ведомства и усилила контроль за его соблюдением.

Умер Вячеслав Добрынин

Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года

Как выбрать вино в магазине

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Ирина Винер покинула руководство федерации художественной гимнастики

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России

Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белоруссия Генпрокуратура Wildberries беспилотники
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Татьяна Ким заявила об окончании реструктуризации Wildberries
Бизнес
На турнире в Чечне отменили бой раненого у офиса Wildberries бойца ММА
Спорт
Wildberries потребовала от компании Бакальчука вернуть авансы на ₽37 млрд
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 18:04
Доходы майнеров биткоина продолжили падать в сентябреКрипто, 18:17
Суд отклонил иск Дмитрия Муратова об исключении из иноагентовПолитика, 18:06
В Белоруссии потребовали от Wildberries прекратить продажи дроновОбщество, 18:01
ЦБ повысил официальный курс доллара США и понизил курс евроИнвестиции, 18:01
Ynet узнал о запросе Нетаньяху на разговор с Путиным из-за угрозы ИранаПолитика, 18:01
Тайваньская биржа сообщила о приостановке торгов из-за тайфуна «Кратон»Инвестиции, 17:52
Православного блогера задержали по подозрению в изнасиловании ребенкаОбщество, 17:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«РИА Новости» узнало о месте похорон Вячеслава ДобрынинаОбщество, 17:45
Госдума одобрила изменение норм управления аварийными домамиНедвижимость, 17:42
США предупредили о скором ударе Ирана по Израилю баллистическими ракетамиПолитика, 17:38
Авторский маршрут: что посмотреть в районе «Павелецкой»Стиль, 17:29
Холанд стал самым дорогим футболистом в мире с рекордной стоимостьюСпорт, 17:25
В Казахстане заявили о надежде построить еще один газопровод в КитайЭкономика, 17:24
Золото и нефть подорожали после новости о планах Ирана ударить по ИзраилюИнвестиции, 17:16