В Белоруссии потребовали от Wildberries прекратить продажи дронов

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Генпрокуратура Белоруссии потребовала от маркетплейса Wildberries прекратить продажу физическим лицам гражданских беспилотников, авиамоделей и запчастей к ним. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«При изучении предложений о реализации товаров белорусским подразделением компании «Вайлдберриз» установлено, что в сентябре 2024 года в указанном интернет-магазине к покупке физическими лицами — резидентами Республики Беларусь с доставкой в страну были доступны БПЛА и авиамодели», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в продаже находились четырехвинтовой (БПЛА) с видеокамерой, оснащенной режимом съемки в высоком разрешении, радиоуправляемый самолет (авиамодель), снабженный функцией самостоятельного возврата на место вылета.

«Данная практика повышает риски использования авиационной техники в противоправных целях, в том числе для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма», — добавили в ведомстве.

В сентябре 2023 года Лукашенко подписал указ о запрете физическим лицам ввозить, хранить и эксплуатировать гражданские дроны, авиационные модели и запасные части к ним.

Пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ на запрос РБК ответила, что компания соблюдает действующее законодательство Белоруссии.

«С момента вступления в силу Указа Президента (от 25 сентября 2023 года) о запрете для физических лиц на ввоз в Беларусь, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, продажи названной техники на площадке Wildberries на территории Беларуси не осуществляются», — отметили в компании.

Там уточнили, что Генпрокуратура Белоруссии не выявила нарушения «в части реализации физическим лицам беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей». «Представление, внесенное в адрес компании, касается устранения причин и условий, которые могли бы способствовать данным фактам», — уточнили в пресс-службе и заверили, что компания приняла к сведению представление ведомства и усилила контроль за его соблюдением.