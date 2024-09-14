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Аресты генералов ,  
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Бизнесмен не признал вину в хищении ₽7,2 млн у Минобороны

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Аресты генералов
Общежитие&nbsp;Краснодарского высшего военного училища
Общежитие Краснодарского высшего военного училища (Фото: Минобороны России)

Гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян, арестованный по подозрению в хищении 7,2 млн руб. у Минобороны при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища, не признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На первом допросе Григорян заявил, что не понимает, в чем его подозревают, так как бюджетные средства он не похищал и никаких преступлений не совершал», — сказал собеседник агентства, знакомый с материалами дела. Бизнесмен также заявил, что не собирается скрываться от следствия, и назвал арест строгой мерой.

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Юрий Кузнецов

Григоряна задержали 10 сентября. Как сообщало агентство, он может быть причастен к даче взятке бывшему главному кадровику Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Последнего обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признает вину.

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