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Политика ,  
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Рябков заявил о готовности России к длительному противостоянию с США

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: ТАСС)

Россия готова к долгому противостоянию с США и не надеется на улучшение отношений с Вашингтоном, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Иллюзий особых питать не следует, учитывая сложившийся в США двухпартийный антироссийский консенсус. Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»), комментируя перспективы улучшения отношений Москвы и Вашингтона после предстоящих выборов американского президента.

Рябков счел эскалацией намерение США позволить Киеву бить вглубь России
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Фото:John Moore / Getty Images

Он подчеркнул, что Россия готова к противостоянию «во всех смыслах», и отметил, что власти посылают противнику «все предупредительные сигналы», чтобы решимость Москвы оценили как надо.

По словам Рябкова, США не смогут нанести России стратегическое поражение, однако связанные с этим риски «нельзя недооценивать».

Ранее Рябков заявил, что в Вашингтоне и Лондоне «недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести». Так он высказался насчет рассуждений западных стран о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь России импортным оружием. «Будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — предупредил он.

Теги
МИД Сергей Рябков США
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