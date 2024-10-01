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Госдума не поддержала снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Володин: Госдума не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Госдума не станет поддерживать снижение не подлежащего штрафу порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил спикер палаты Вячеслав Володин. Его слова приводит ТАСС.

«Это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции. Действующий порог 20 км/ч нормально работает», — отметил он. По словам Володина, МВД неоднократно выдвигало инициативу о снижении порога, но Госдума ее не поддерживает, потому что «возникнет много сложностей с правоприменением».

Официальный представитель МВД Ирина Волк в свою очередь сообщила, что ведомство не выступало с инициативой снижать нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 км/ч. По ее словам, такие предложения неоднократно звучали с 2019 года, «вместе с тем МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы». Она отметила, что МВД не раз требовало корректировку скоростного режима на федеральных трассах, в том числе за повышение разрешенной скорости движения.

МВД заявило, что не предлагало снижать нештрафуемый порог скорости
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Фото:Андрей Любимов / РБК

9 августа газета «Известия» со ссылкой на законопроект, который Госдума должна рассмотреть в осеннюю сессию, сообщила, что с 2025 года водителей могут начать штрафовать за опасное вождение. Если правонарушение совершат впервые, водителям будет грозить взыскание от 3 тыс. до 5 тыс. руб., за повторное — лишение прав до трех месяцев. По данным издания, новые нормы уже поддержали в кабмине.

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Вячеслав Володин Госдума штрафы за превышение скорости Правила дорожного движения МВД
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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