Госдума не поддержала снижение нештрафуемого порога превышения скорости

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Госдума не станет поддерживать снижение не подлежащего штрафу порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил спикер палаты Вячеслав Володин. Его слова приводит ТАСС.

«Это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции. Действующий порог 20 км/ч нормально работает», — отметил он. По словам Володина, МВД неоднократно выдвигало инициативу о снижении порога, но Госдума ее не поддерживает, потому что «возникнет много сложностей с правоприменением».

Официальный представитель МВД Ирина Волк в свою очередь сообщила, что ведомство не выступало с инициативой снижать нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 км/ч. По ее словам, такие предложения неоднократно звучали с 2019 года, «вместе с тем МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы». Она отметила, что МВД не раз требовало корректировку скоростного режима на федеральных трассах, в том числе за повышение разрешенной скорости движения.

9 августа газета «Известия» со ссылкой на законопроект, который Госдума должна рассмотреть в осеннюю сессию, сообщила, что с 2025 года водителей могут начать штрафовать за опасное вождение. Если правонарушение совершат впервые, водителям будет грозить взыскание от 3 тыс. до 5 тыс. руб., за повторное — лишение прав до трех месяцев. По данным издания, новые нормы уже поддержали в кабмине.