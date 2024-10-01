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МВД заявило, что не предлагало снижать нештрафуемый порог скорости

МВД: полиция не выступала с предложением снижения нештрафуемого порога скорости
Володин заявил, что Госдума не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости, и сказал, что с инициативой выступило МВД. В министерстве заявили, что такого не предлагали и выступили против самой идеи
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство внутренних дел России не выступало с инициативой о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в ряде СМИ и сети Интернет получила распространение информация о том, что инициатива МВД России о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч не поддержана. Сообщаю, что с 2019 года такие предложения неоднократно высказывались представителями различных организаций и экспертами дорожно-транспортной отрасли. Вместе с тем МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы», — подчеркнула Волк.

Также она отметила, что МВД не раз выступало за корректировку скоростного режима на федеральных трассах, в частности за повышение разрешенной скорости движения. «Данная позиция не менялась, она принципиальна, ведомство придерживается ее и сегодня», — заключила представитель МВД.

О том, что МВД неоднократно выступало с предложением снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 км/ч ранее сегодня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «МВД неоднократно выдвигало инициативу, но мы не поддерживаем: возникнет много сложностей с правоприменением», — сказал он (цитата по «Российской газете»).

Турчак назвал вредной идею снизить нештрафуемый порог скорости
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Фото:Илья Питалев / ТАСС

Дискуссии о снижении нештрафуемого порога скорости идут не первый год. Так, еще в декабре 2021 года с такой инициативой выступили власти Москвы. Как заявил тогда РБК заммэра Москвы Максим Ликсутов, это позволит сократить смертность и уменьшить количество пробок на дорогах. Смертность в ДТП, по его мнению, должна снизиться в три-четыре раза, а количество аварий — сократиться на 35%. В то же время там, где может быть быстрое движение (за чертой города), неснижаемый порог 20 км/ч можно оставить, говорил Ликсутов.

В МВД неоднократно отвергали подобные предложения. В 2020 году министр внутренних дел Владимир Колокольцев высказывал мнение, что на безопасность дорожного движения больше всего влияют разделительные барьеры, освещение и ровное покрытие, а не «манипулирование — 10 км больше, 10 км меньше».

На тот момент секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также отмечал, что партия не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости. По его мнению, эта мера не имеет ничего общего с безопасностью, а нужна, чтобы «поглубже залезть в карманы граждан».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
скорость движения штрафы за превышение скорости Госдума Вячеслав Володин МВД ПДД
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