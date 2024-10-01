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Политика ,  
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СК потребовал арестовать и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке

Алан Марзаев
Алан Марзаев (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Басманный районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Марзаева Алана Викторовича», — сказали в пресс-службе.

Накануне против Марзаева возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Его обвиняют в получении взятки на сумму ₽37 млн от дорожно-строительной компании за покровительство и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Марзаеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Посредником при передаче взятки, по версии следствия, был Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта республики.

Против вице-премьера Башкирии завели дело о взятке за строительство дорог
Общество
Алан Марзаев

Марзаев работал на посту вице-премьера правительства Башкирии с августа 2022 года. До этого был главой министерства ЖКХ республики. На должности заместителя премьера Башкирии курировал работу региональных Минстроя, Минтранса и министерства жилищного хозяйства, в том числе строительство дорог.

В июне были задержаны водитель Марзаева, а также депутат Курултая (башкирский парламент) Дмитрий Гилимьянов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии бенефициар ООО «Дортрансстроя» Марат Латыпов, сообщали источники «Ведомостей» и «Коммерсанта».

Теги
Следственный комитет Башкирия арест коррупция взятка
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