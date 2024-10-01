СК потребовал арестовать и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке

Алан Марзаев (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Басманный районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Марзаева Алана Викторовича», — сказали в пресс-службе.

Накануне против Марзаева возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Его обвиняют в получении взятки на сумму ₽37 млн от дорожно-строительной компании за покровительство и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Марзаеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Посредником при передаче взятки, по версии следствия, был Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта республики.

Марзаев работал на посту вице-премьера правительства Башкирии с августа 2022 года. До этого был главой министерства ЖКХ республики. На должности заместителя премьера Башкирии курировал работу региональных Минстроя, Минтранса и министерства жилищного хозяйства, в том числе строительство дорог.

В июне были задержаны водитель Марзаева, а также депутат Курултая (башкирский парламент) Дмитрий Гилимьянов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии бенефициар ООО «Дортрансстроя» Марат Латыпов, сообщали источники «Ведомостей» и «Коммерсанта».