Путин назначил Николая Корчунова послом России в Норвегии

Николай Корчунов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил Николая Корчунова послом в Норвегии, следует из указа, опубликованного на сайте правовых актов.

«Назначить Корчунова Николая Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Норвегия», — говорится в документе.

Корчунов сменил на этом посту Теймураза Рамишвили, который занимал эту должность с ноября 2016 года.

Ранее Корчунов был в должности посла по особым поручениям и регулировал вопросы участия России в Арктическом совете. Он работал с российскими и иностранными ведомствами по теме международного сотрудничества в Арктическом регионе и координировал работу МИДа в этой сфере.