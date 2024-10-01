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Политика ,  
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Путин назначил Николая Корчунова послом России в Норвегии

Николай Корчунов
Николай Корчунов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил Николая Корчунова послом в Норвегии, следует из указа, опубликованного на сайте правовых актов.

«Назначить Корчунова Николая Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Норвегия», — говорится в документе.

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Корчунов сменил на этом посту Теймураза Рамишвили, который занимал эту должность с ноября 2016 года.

Ранее Корчунов был в должности посла по особым поручениям и регулировал вопросы участия России в Арктическом совете. Он работал с российскими и иностранными ведомствами по теме международного сотрудничества в Арктическом регионе и координировал работу МИДа в этой сфере.

Теги
посол Норвегия указ Владимир Путин
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