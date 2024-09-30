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Политика ,  
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Путин назначил начальника управления по госполитике в гуманитарной сфере

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Ильин / Sputnik / Reuters)

Начальником управления президента России по государственной политике в гуманитарной сфере стал Владимир Бочарников, указ о его назначении подписал президент Владимир Путин, он опубликован на Федеральном портале правовых актов.

«Назначить Бочарникова Владимира Валерьевича начальником управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере», — говорится в документе.

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Управление, которое возглавил Бочарников, занимается реализацией госполитики в области культуры и исторического просвещения, в частности представляет президенту «предложения по вопросам укрепления духовно-нравственных основ российского общества» и «международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Как пишет ТАСС, ранее Бочарников занимал должность замначальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Управление по госполитике в гуманитарной сфере было создано в июне 2024 года, до настоящего момента у него не было руководителя.

Теги
Персоны
указ президент управление госполитика культура кадровые перестановки
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Владимир Путин

политик, президент России
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