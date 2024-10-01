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Технологии и медиа ,  
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Мишустин анонсировал массовый выпуск планшетов с российской ОС для школ

Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В России в ближайшее время начнут выпускать планшеты на отечественной операционной системе для школ, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского экономического форума (ЕЭФ) в Ереване. Его слова передает пресс-служба правительства.

Новые планшеты будут предоставлять учителям для работы с электронным образовательным контентом.

В пресс-службе отметили, что сегодня Россия больше чем на половину обеспечивает себя отечественными серверными платформами и системами хранения информации. В 2025 году планируется наладить серийное производство базовых станций на российском софте для сетей 4G и 5G.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В августе стало известно, что российская компания «Базальт СПО» разрабатывает собственную операционную систему для мобильных устройств ALT Linux, которая может стать альтернативой Android и iOS.

По словам разработчиков, в составе платформы — свободное программное обеспечение: ядро Linux и программные компоненты, включенные в независимый репозиторий проекта «Сизиф». В рамках последнего специалисты «Базальт СПО» сотрудничают с российскими разработчиками мобильных устройств, но с какими именно, представитель не уточнил.

Он подчеркнул, что сейчас операционная система находится на стадии разработки и не является законченным продуктом. Сроки вывода продукта на рынок еще не известны.

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Персоны
Михаил Мишустин школы образование цифровизация
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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