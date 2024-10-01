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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал о группе наемников, попавших в засаду под Кременной

ТАСС: группа англоязычных наемников попала в российскую засаду под Кременной
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Группа наемников, разговаривающих на английском языке, попала в засаду под Кременной, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, российские военные устроили им засаду в лесу. Часть иностранцев погибли на месте, остальные скрылись.

Кременная перешла под контроль России в апреле 2022 года. Город находится в Северодонецком районе на западе ЛНР.

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Минобороны России не раз заявляло, что в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют иностранные наемники. В середине марта 2024 года военное ведомство сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников, из них почти 6 тыс. были убиты.

Согласно данным Следственного комитета по состоянию на апрель 2024 года, участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тыс. наемников, в частности 816 из США, 719 из Канады, еще 694 из Великобритании. В начале марта СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне Украины иностранцев.

Теги
ЛНР наемники ВСУ Россия Кременная
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