 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова написала о рассуждениях о превращении Госдепа в бюро по оружию

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Участники 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговариваются насчет американских поставок вооружения, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала», — написала она.

Госдеп ответил на вопрос о решении по ударам Украины вглубь России
Политика
Кир Стармер и Джо Байден

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить для помощи Украине все средства, оставшиеся до конца его президентского срока.

Кроме того, Байден заявил, что поручил расширить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, одобрил передачу Киеву управляемых авиабомб большой дальности Joint Standoff Weapon, дополнительной батареи Patriot и ракет к ней.

Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран. В Кремле заявляли, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя. Ранее Захарова назвала передачу Киеву дальнобойного оружия «слабоумием». По ее словам, руководители западных государств не осознают угроз, которые создают такие поставки.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Госдепартамент США боеприпасы ООН Нью-Йорк
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова оценила передачу оружия Киеву словами «слабоумие и отвага»
Политика
Захарова рассказала об очереди к Лаврову после выступления в ООН
Политика
Кирби заверил, что запрет ВСУ бить оружием США вглубь России действует
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Kyodo узнало о плане нового премьера Японии досрочно распустить парламентПолитика, 15:47
Экс-премьер Чехии назвал событие, что решит исход конфликта на УкраинеПолитика, 15:41
Алькарас стал соперником Хачанова по четвертьфиналу турнира в ПекинеСпорт, 15:30
Израиль взорвал в центре сектора Газа километровый туннель ХАМАС. ВидеоПолитика, 15:18
Reuters узнал подробности гибели лидера «Хезболлы» при ударе ИзраиляПолитика, 15:11
Матчи Рублева и Калинской на турнире в Пекине перенесли из-за дождяСпорт, 14:53
Иран пообещал ответ Израилю на смерть генерала КСИР при ударе по БейрутуПолитика, 14:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Захарова написала о рассуждениях о превращении Госдепа в бюро по оружиюПолитика, 14:45
Командира сражающейся за Угледар бригады ВСУ уволилиПолитика, 14:33
Над Курской областью сбили беспилотникПолитика, 14:16
В Барнауле загорелась мебельная фабрикаОбщество, 14:10
Минобороны сообщило о новых попытках прорыва границы в Курской областиПолитика, 14:08
МИД Китая выразил обеспокоенность из-за убийства лидера «Хезболлы»Политика, 14:03
В Англии болельщик «Вест Бромвича» умер во время матчаСпорт, 13:54