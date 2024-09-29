Захарова написала о рассуждениях о превращении Госдепа в бюро по оружию

Мария Захарова (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Участники 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговариваются насчет американских поставок вооружения, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала», — написала она.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить для помощи Украине все средства, оставшиеся до конца его президентского срока.

Кроме того, Байден заявил, что поручил расширить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, одобрил передачу Киеву управляемых авиабомб большой дальности Joint Standoff Weapon, дополнительной батареи Patriot и ракет к ней.

Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран. В Кремле заявляли, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя. Ранее Захарова назвала передачу Киеву дальнобойного оружия «слабоумием». По ее словам, руководители западных государств не осознают угроз, которые создают такие поставки.