Постпред заявил о планах Запада обвинить Россию в применении химоружия
Запад ведет работу с техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы обвинить Россию в применении химоружия, заявил постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
По его словам, Москва не считает состоятельными эти планы.
«Мы этому всячески противодействуем и пытаемся на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий», — сказал Тарабрин (цитата по ТАСС).
Он также добавил, что никакой химической угрозы Украине со стороны России нет и не может быть, но Москва внимательно следит за развитием событий.
11 июля постпред России при ОЗХО заявил, что Соединенные Штаты, отправляя на Украину токсичные химикаты, нарушают конвенцию о химическом оружии. По его словам, было зафиксировано более 400 случаев применения запрещенных токсичных химикатов, в частности хлорпикрина, с украинской стороны.
Тарабрин пообещал передать материалы о нарушении Конвенции о запрещении химоружия в техсекретариат ОЗХО в ближайшее время.
Госдеп 1 мая заявил, что Россия использовала химическое оружие — хлорпикрин — против украинских военных. В ведомстве подчеркнули, что это нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ назвал обвинения голословными.
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