Постпред заявил о планах Запада обвинить Россию в применении химоружия

Владимир Тарабрин (Фото: МИД России)

Запад ведет работу с техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы обвинить Россию в применении химоружия, заявил постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

По его словам, Москва не считает состоятельными эти планы.

«Мы этому всячески противодействуем и пытаемся на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий», — сказал Тарабрин (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что никакой химической угрозы Украине со стороны России нет и не может быть, но Москва внимательно следит за развитием событий.

11 июля постпред России при ОЗХО заявил, что Соединенные Штаты, отправляя на Украину токсичные химикаты, нарушают конвенцию о химическом оружии. По его словам, было зафиксировано более 400 случаев применения запрещенных токсичных химикатов, в частности хлорпикрина, с украинской стороны.

Тарабрин пообещал передать материалы о нарушении Конвенции о запрещении химоружия в техсекретариат ОЗХО в ближайшее время.

Госдеп 1 мая заявил, что Россия использовала химическое оружие — хлорпикрин — против украинских военных. В ведомстве подчеркнули, что это нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ назвал обвинения голословными.