«Яндекс» обновил логотип и иконку сервиса «Яндекс Go»

Фото: пресс-служба Яндекса

Компания «Яндекс» объявила об обновлении дизайна сервиса доставки «Яндекс Go», сообщили РБК в пресс-службе организации.

По мнению представителей компании, новые логотип и иконка помогут «в полной мере отразить все привычные и новые возможности приложения».

Новый дизайн букв G и o визуально напоминает едущие колеса.

В «Яндексе» отметили, что прошлый вариант оформления подходил транспортным сервисам компании, однако приложение позволяет пользователям делать и другие покупки.

«Кроме заказа продуктов, готовой еды и товаров с начала года можно купить билеты на мероприятия, забронировать отели, оплатить заправку, зарядку и мойку собственного автомобиля», — уточнили в пресс-службе.

Накануне «Яндекс» информировал о смене названия книжного сервиса Bookmate на «Яндекс Книги».