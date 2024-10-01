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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» обновил логотип и иконку сервиса «Яндекс Go»

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Фото: пресс-служба Яндекса
Фото: пресс-служба Яндекса

Компания «Яндекс» объявила об обновлении дизайна сервиса доставки «Яндекс Go», сообщили РБК в пресс-службе организации.

По мнению представителей компании, новые логотип и иконка помогут «в полной мере отразить все привычные и новые возможности приложения».

Новый дизайн букв G и o визуально напоминает едущие колеса.

В «Яндексе» отметили, что прошлый вариант оформления подходил транспортным сервисам компании, однако приложение позволяет пользователям делать и другие покупки.

«Кроме заказа продуктов, готовой еды и товаров с начала года можно купить билеты на мероприятия, забронировать отели, оплатить заправку, зарядку и мойку собственного автомобиля», — уточнили в пресс-службе.

Bookmate заработал в России под названием «Яндекс Книги»
Технологии и медиа
Фото:РБК

Накануне «Яндекс» информировал о смене названия книжного сервиса Bookmate на «Яндекс Книги».

Теги
Яндекс логотип обновление
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