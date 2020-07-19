Путин и Мишустин поздравили актера Ливанова с 85-летием

За свою карьеру Ливанов сыграл десятки театральных и киноролей, озвучил более 300 мультипликационных персонажей, в числе которых Карлсон и Крокодил Гена.

Наибольшую любовь отечественного и зарубежного зрителя артист снискал после роли Шерлока Холмса в 1979–1986 годах. В 2006 году британская королева Елизавета II пожаловала Ливанову почетный орден Британской империи за заслуги перед театром и исполнительским искусством.