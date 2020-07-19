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Путин и Мишустин поздравили актера Ливанова с 85-летием

Василий Ливанов
Василий Ливанов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин поздравил актера Василия Ливанова, которому 19 июля исполнилось 85 лет, с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Ваши актерские работы, всё Ваше творчество снискали Вам высочайшее профессиональное признание», — говорится в поздравлении. Глава государства назвал Ливанова «подлинным корифеем отечественного киноискусства».

Поздравил юбиляра и председатель правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил неповторимость ролей артиста и способность погружать зрителей в атмосферу произведений Льва Толстого, Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Артура Конан Дойла.

Народный артист РСФСР Василий Ливанов родился в Москве в 1935 году в семье народного артиста СССР Бориса Ливанова. В 1958 году он окончил Театральное училище им. Щукина, а позже Высшие режиссерские курсы при Госкино СССР.

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За свою карьеру Ливанов сыграл десятки театральных и киноролей, озвучил более 300 мультипликационных персонажей, в числе которых Карлсон и Крокодил Гена.

Наибольшую любовь отечественного и зарубежного зрителя артист снискал после роли Шерлока Холмса в 1979–1986 годах. В 2006 году британская королева Елизавета II пожаловала Ливанову почетный орден Британской империи за заслуги перед театром и исполнительским искусством.

Теги: актер, поздравления, Владимир Путин, Михаил Мишустин
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