Путин и Мишустин поздравили актера Ливанова с 85-летием
Президент Владимир Путин поздравил актера Василия Ливанова, которому 19 июля исполнилось 85 лет, с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Ваши актерские работы, всё Ваше творчество снискали Вам высочайшее профессиональное признание», — говорится в поздравлении. Глава государства назвал Ливанова «подлинным корифеем отечественного киноискусства».
Поздравил юбиляра и председатель правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил неповторимость ролей артиста и способность погружать зрителей в атмосферу произведений Льва Толстого, Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Артура Конан Дойла.
Народный артист РСФСР Василий Ливанов родился в Москве в 1935 году в семье народного артиста СССР Бориса Ливанова. В 1958 году он окончил Театральное училище им. Щукина, а позже Высшие режиссерские курсы при Госкино СССР.