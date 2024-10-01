Мишустин встретился с белорусским премьером Головченко

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с белорусским коллегой Романом Головченко на полях Евразийского экономического форума (ЕЭФ) в Ереване, сообщила пресс-служба правительства.

Мишустин отметил, что правительства России и Белоруссии занимаются исполнением поручений и договоренностей руководителей двух стран, ускоряя работу по основным направления договора о Союзном государстве.

Особое внимание, по словам Мишустина, уделяется укреплению торгово-экономического сотрудничества: за семь месяцев 2024 года (с января по июль) российско-белорусский товарооборот вырос до 2,355 трлн руб. Премьер добавил, что 27 совместных промышленных проектов укрепляют технологический суверенитет Союзного государства.

«Важно, что Союзное государство России и Белоруссии выступает в качестве локомотива интеграции», — подчеркнул Мишустин.

Отдельно российский премьер упомянул развивающиеся гуманитарные обмены. В частности, в сентябре в Минске прошел Молодежный форум Союзного государства, а в октябре в БФУ им. И. Канта пройдет мероприятие, посвященное сохранению общей истории России и Белоруссии.

В свою очередь Головченко отметил, что кооперация во всех сферах уже дает свой позитивный результат.

«Несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, эти цифры говорят, что курс выбран правильно, и кооперация во всех сферах дает свой позитивный результат», — сказал он.

Накануне Мишустин побывал в Ереване, а ранее в понедельник — в Тегеране.