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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала Блинкена подлецом за слова о трагедии в Бабьем Яре

Захарова назвала Блинкена подлецом за слова о Бабьем Яре и спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом за его сравнение убийства мирного населения в урочище Бабий Яр силами нацистов в ходе Великой Отечественной войны и действий российской армии на Украине в ходе военной операции. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Блинкен заявил, что в США помнят резню в Бабьем Яре 29–30 сентября 1941 года, «когда нацисты убили 34 тыс. евреев». «Сегодня Россия лживо заявляет, что она «денацифицирует» Украину, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жесткому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов», — привела Захарова слова госсекретаря США.

По мнению официального представителя МИДа, «такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра».

«Такое мог сказать только подлец, ведь убивали в Бабьем Яре евреев, а также цыган и советских военнопленных. 34 тыс. — это только первые дни массового убийства. <...> Такое мог сказать только подлец, ведь именно в его, Блинкена, стране стоят памятники фашистским коллаборационистам», — отметила Захарова.

Захарова назвала ложью заявление Блинкена о Бабьем Яре
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Во время Второй мировой войны в урочище в северо-западной части Киева немецкие войска расстреливали евреев, цыган и советских военнопленных. Первый массовый расстрел произошел 29–30 сентября 1941 года, в результате были убиты почти 34 тыс. евреев.

В 2023 году Захарова также отреагировала на слова Блинкена о Бабьем Яре. Тогда госсекретарь США заявил, что правительство президента России Владимира Путина манипулирует историей, которую «похоронили» в СССР. В тот раз она заявила, что Блинкен цинично солгал.

Теги
Персоны
Мария Захарова Бабий Яр Великая Отечественная война Энтони Блинкен США
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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