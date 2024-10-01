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Общество ,  
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На МКАД ограничили движение после столкновения трех автомобилей

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Три автомобиля столкнулись на 62-м км МКАД, движение на участке затруднено, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На внешней стороне 62-го км МКАД (в районе съезда № 61) столкнулись три автомобиля.<...> Движение осуществляется по одной полосе из пяти и затруднено на 2 км», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По данным «РИА Новости», одной из попавших в аварию машин оказалось такси, оно сильно повреждено.

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Накануне столичная Госавтоинспекция сообщала о ДТП на 19-м км внутренней стороны МКАД, где водитель грузовика столкнулся с легковым автомобилем

В результате дорожной аварии водитель и двое пассажиров легкового автомобиля получили ранения разной степени тяжести.

Теги
Автомобили ДТП Дептранс МКАД
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