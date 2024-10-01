 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон заказал МБР с новыми ядерными боеголовками на сумму $2,1 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине

Министерство обороны США подписало контракт с компанией Boeing на сумму $6,9 млрд на производство малокалиберных бомб, в том числе для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Средства выделили на производство авиабомб малого калибра для Болгарии, Украины и Японии. Работы по контракту Boeing обязан завершить к 31 декабря 2035 года.

Кроме того, Минобороны подписало контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму $2,1 млрд на производство предназначенных для запуска с подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками.

Производство ракет по контракту способствует иностранной военной продаже в интересах Великобритании, отмечено в документе. Работы Lockheed Martin должна завершить к 30 сентября 2029 года.

Байден выделил Украине новый пакет помощи на $375 млн
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

26 сентября президент США Джо Байден направил Киеву военную помощь в размере $375 млн. Байден поручил выделить оборонную продукцию и предоставить Украине услуги Министерства обороны США, включая «военную подготовку и обучение». В пакет включили: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, кассетные боеприпасы и т.д.

Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя, динамика там «абсолютно понятна», очередные военные транши приведут «к новым жертвам среди украинцев».

Теги
Военная операция на Украине США Boeing Украина
Материалы по теме
Байден выделил Украине новый пакет помощи на $375 млн
Политика
CNN узнал, что США отложат военную помощь Киеву из-за нехватки запасов
Политика
Латвия передаст Украине пакет помощи с бронетранспортерами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 30 сен, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 30 сен, 17:44
Правительство Японии ушло в отставкуПолитика, 04:32
Сирийская телеведущая погибла в ходе атаки Израиля на ДамаскПолитика, 04:17
На Украине работника военкомата оштрафовали на $20 за избиение мужчиныПолитика, 03:59
Борис Джонсон раскрыл, что Елизавета II в конце жизни болела раком костейОбщество, 03:47
Пентагон заказал МБР с новыми ядерными боеголовками на сумму $2,1 млрдПолитика, 03:26
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный ударПолитика, 03:18
В Дамаске прогремели взрывы на фоне работы ПВОПолитика, 03:04
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Глава Хабаровского края анонсировал планы ограничить работу мигрантовОбщество, 02:37
Генштаб исключил изменение срока службы призывниковОбщество, 02:28
На Украине предложили переименовать Первомайск и ПавлоградПолитика, 02:07
Армия Израиля объявила о начале рейдов на юге Ливана⁠Политика, 01:59
Франция направила военный корабль в Ливан на случай эвакуацииПолитика, 01:42
Экс-главу научного центра при Минюсте заподозрили в крупном мошенничествеОбщество, 01:25
На подлете к Луганску сбили две ракеты ATACMSПолитика, 00:55