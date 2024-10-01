Пентагон заказал МБР с новыми ядерными боеголовками на сумму $2,1 млрд

Министерство обороны США подписало контракт с компанией Boeing на сумму $6,9 млрд на производство малокалиберных бомб, в том числе для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Средства выделили на производство авиабомб малого калибра для Болгарии, Украины и Японии. Работы по контракту Boeing обязан завершить к 31 декабря 2035 года.

Кроме того, Минобороны подписало контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму $2,1 млрд на производство предназначенных для запуска с подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками.

Производство ракет по контракту способствует иностранной военной продаже в интересах Великобритании, отмечено в документе. Работы Lockheed Martin должна завершить к 30 сентября 2029 года.

26 сентября президент США Джо Байден направил Киеву военную помощь в размере $375 млн. Байден поручил выделить оборонную продукцию и предоставить Украине услуги Министерства обороны США, включая «военную подготовку и обучение». В пакет включили: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, кассетные боеприпасы и т.д.

Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя, динамика там «абсолютно понятна», очередные военные транши приведут «к новым жертвам среди украинцев».