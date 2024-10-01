Глава Хабаровского края анонсировал планы ограничить работу мигрантов

В некоторых сферах экономики Хабаровского края с 2025 года ограничат работу мигрантов, заявил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Соответствующий документ подготовил местный комитет по труду и занятости населения по поручению Демешина. Приезжим, в частности, запретят трудиться водителями общественного транспорта и такси.

«Также им будет запрещено трудиться на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц. Сейчас проект этого постановления проходит правовую экспертизу», — написал глава региона.

По мнению губернатора, запрещенные для мигрантов профессии подразумевают контакт с людьми и касаются вопросов безопасности. Однако властям следует учитывать интересы экономики, не забывая об опоре на собственные кадры, добавил Демешин.

Риторика российских властей в отношении мигрантов ужесточилась после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали, исполнителями оказались четверо граждан Таджикистана.

Ограничения на работу мигрантов в ряде сфер внедрили некоторые регионы. В частности, в середине сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области усилят контроль за мигрантами в строительной отрасли и логистике. В медицинской, образовательной сферах и предоставлении социальных услуг для них ограничат доступ в трудоустройстве по патентам, добавил Воробьев. Также он счел необходимым отказ от привлечения иностранных граждан к торговле алкоголем, табаком и уличному общепиту.