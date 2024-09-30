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Политика ,  
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МИД России осудил удар по резиденции посла ОАЭ в Судане

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Москва призывает Судан расследовать авиаудар по резиденции посла ОАЭ в суданском Хартуме и прекратить боевые действия на территории страны, заявили в пресс-службе МИД России.

Ранее ОАЭ обвинили суданскую армию в авиаударе по резиденции главы дипмиссии страны в Хартуме на фоне конфликта между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием генерала Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.

«Россия со своей стороны решительно осуждает любые атаки на дипломатические представительства и покушения на их неприкосновенность. <...> Российская сторона призывает к проведению тщательного расследования случившегося», — заявили в ведомстве.

МИД настоятельно рекомендовал международно признанным властям Судана — Суверенному совету и командованию СБР — прекратить боевые действия и начать переговоры. Россия готова активно содействовать взаимодействию между сторонами конфликта, отметили в ведомстве.

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Дым над Хартумом&nbsp;во время столкновений между&nbsp;армией Судана и Силами быстрого реагирования&nbsp;26 сентября 2024 года

Ранее в министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что самолет регулярной армии Судана атаковал резиденцию главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме. Зданию нанесли «значительный ущерб», отметили в ведомстве. МИД заявил о намерении направить письмо о произошедшем в Лигу арабских государств, Африканский союз и ООН.

Политическая ситуация в Судане обострилась весной 2023 года. Между фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет Суверенный совет, и Мухаммедом Хамданом Дагло, лидером СБР возникли разногласия. Стороны вступили в открытый конфликт, в Судане началась гражданская война. Суверенный совет страны обвиняет ОАЭ в поставках оружия для СБР.

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