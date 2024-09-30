ОАЭ обвинили армию Судана в ударе по посольству
Самолет армии Судана атаковал резиденцию главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме, в результате чего зданию был нанесен «значительный ущерб». Об этом говорится в сообщении МИД ОАЭ.
«Министерство выразило свое решительное осуждение этих преступных действий и свое постоянное неприятие всех форм насилия и терроризма, направленных на дестабилизацию безопасности и стабильности в нарушение международного права», — сказано в заявлении.
МИД назвал произошедшее нападение «вопиющим нарушением» принципа неприкосновенности дипломатических помещений и пообещал направить письмо в Лигу арабских государств, Африканский союз и ООН.
Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года. Причиной стали разногласия между фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет Переходный суверенный совет, созданный после военного переворота 2021 года, и Мухаммедом Хамданом Дагло, лидером Сил быстрого реагирования (СБР), которые до 2023 года подчинялись суданскому правительству.
После столкновений между правительственными Вооруженными силами и СБР, в результате которых погибли тысячи человек, стороны провели серию консультаций в Джидде (Саудовская Аравия). Речь шла в том числе о введении режима прекращения огня, однако договоренности так и не были выполнены.
26 сентября 2024 года армия Судана начала наступательные действия и нанесла несколько артиллерийских и авиаударов по Хартуму. Суданские военные решили это сделать, чтобы восстановить свои позиции в столице, над которой они потеряли контроль еще в начале конфликта в прошлом году, передает CNN со ссылкой на очевидцев и военные источники.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов