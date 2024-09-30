 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ОАЭ обвинили армию Судана в ударе по посольству

Резиденция посла ОАЭ в столице Судана — Хартуме — подверглась атаке суданского военного самолета, в итоге здание получило повреждения, сообщает МИД ОАЭ. На прошлой неделе армия Судана начала наступательные действия в столице
Дым над Хартумом&nbsp;во время столкновений между&nbsp;армией Судана и Силами быстрого реагирования&nbsp;26 сентября 2024 года
Дым над Хартумом во время столкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования 26 сентября 2024 года (Фото: Reuters)

Самолет армии Судана атаковал резиденцию главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме, в результате чего зданию был нанесен «значительный ущерб». Об этом говорится в сообщении МИД ОАЭ.

«Министерство выразило свое решительное осуждение этих преступных действий и свое постоянное неприятие всех форм насилия и терроризма, направленных на дестабилизацию безопасности и стабильности в нарушение международного права», — сказано в заявлении.

МИД назвал произошедшее нападение «вопиющим нарушением» принципа неприкосновенности дипломатических помещений и пообещал направить письмо в Лигу арабских государств, Африканский союз и ООН.

При покушении на главкома армии Судана погибли пять человек
Политика
Абдель Фаттах аль-Бурхан (справа)

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года. Причиной стали разногласия между фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет Переходный суверенный совет, созданный после военного переворота 2021 года, и Мухаммедом Хамданом Дагло, лидером Сил быстрого реагирования (СБР), которые до 2023 года подчинялись суданскому правительству.

После столкновений между правительственными Вооруженными силами и СБР, в результате которых погибли тысячи человек, стороны провели серию консультаций в Джидде (Саудовская Аравия). Речь шла в том числе о введении режима прекращения огня, однако договоренности так и не были выполнены.

26 сентября 2024 года армия Судана начала наступательные действия и нанесла несколько артиллерийских и авиаударов по Хартуму. Суданские военные решили это сделать, чтобы восстановить свои позиции в столице, над которой они потеряли контроль еще в начале конфликта в прошлом году, передает CNN со ссылкой на очевидцев и военные источники.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
ОАЭ Судан Хартум посол резиденция
Материалы по теме
FT узнала, что россияне и украинцы помогали одной стороне в Судане
Политика
Судан опроверг сообщения о тайной передаче оружия Украине
Политика
WSJ узнала, что Украина открыла «второй фронт» против России в Судане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
В Первомайске в ЛНР пропал свет из-за пожара на нескольких улицахОбщество, 02:18
Финансисты с Уолл-стрит рассказали, что пугает в Харрис и ТрампеФинансы, 02:15
В ОНК сообщили об отсутствии жалоб от Иванова и Булгакова на СИЗОПолитика, 01:53
ОАЭ обвинили армию Судана в ударе по посольствуПолитика, 01:33
В Дагестане загорелась гостиница «Киев»Общество, 01:27
Грузия предложила России перейти к делу по сближению с Абхазией и ОсетиейПолитика, 01:07
Число пострадавших в аварии с автобусом под Краснодаром выросло до 31Общество, 00:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WSJ рассказала, как Telegram стал «охотничьими угодьями» для спецслужбТехнологии и медиа, 00:06
Иностранные авиакомпании заняли 40% российского рынка перевозок за рубежБизнес, 00:00
Сбербанк поднял ставки по вкладам до годаИнвестиции, 00:00
В Белгородской области сбили третий за сутки украинский дронПолитика, 29 сен, 23:27
МВД назвало возможную причину ДТП с автобусом под КраснодаромОбщество, 29 сен, 23:02
В «Хезболле» выбрали нового лидераПолитика, 29 сен, 22:53
В аварии под Краснодаром пострадали 29 человекОбщество, 29 сен, 22:41