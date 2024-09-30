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Постпред Казахстана в ОДКБ назвал суверенный интернет неэффективным

Марат Сыздыков
Марат Сыздыков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Инициативы стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сфере «суверенизации интернета» неэффективны в борьбе с киберпреступлениями, заявил постоянный представитель Казахстана в ОДКБ Марат Сыздыков в интервью общественно-политическому изданию «Союзники. ОДКБ».

«Преступность в этой сфере стала высокоинтеллектуальной, она обрела трансграничный характер и использует самые передовые технологии. <...> Скорость внедрения новых технологий за прошедшие 15 лет приобрела невиданные темпы», — сказал Сыздыков.

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По мнению казахстанского постпреда, противостоять преступности в интернете страны ОДКБ могут только сообща. Астана предлагает список мер для координации шагов участников организации в решении этой проблемы, отметил Сыздыков. В частности, Казахстан призвал расширить возможности групп, проводящих операцию «Прокси».

Постоянно действующая операция «Прокси» проводится участниками ОДКБ с 2009 года. Цель программы — формирование системы информационной безопасности членов организации. Название операции расшифровывается как «противодействие криминалу в сфере информации».

В России с 2019 года действует закон о «суверенном интернете». Его главная цель — создание российской независимой инфраструктуры интернета, которая обеспечит его бесперебойную работу в случае враждебных действий со стороны других стран.

Для обеспечения работы «суверенного интернета» в России создали национальную систему доменных имен, а операторов связи обязали установить государственное оборудование на точках обмена трафиком.

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