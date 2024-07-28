Под Сочи ребенок погиб при столкновении автобуса с трактором
На Краснополянском шоссе под Сочи столкнулись рейсовый автобус и трактор, в результате аварии погиб ребенок, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края в телеграм-канале.
Пять человек получили ранения. У троих пострадавших — ранения средней тяжести, двое — в тяжелом состоянии. В больницу также доставили восьмилетнего мальчика, врачам не удалось его спасти, отметили в оперштабе.
Всего в салоне автобуса находились 30 человек, их пересадили в другой автобус.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства. По данным инспекторов, причиной столкновения стал отказ водителя трактора уступить дорогу автобусу «МАЗ» при развороте от обочины.
Проверку аварии проводят также сотрудники прокуратуры Адлерского района Сочи.
«Предварительно установлено, что автобус с пассажирами <...> начал совершать обгон <...>, в результате маневра автобус задел ковш бульдозера», — говорится в сообщении.
23 июля водитель следовавшего по маршруту «Ростов-на-Дону — Геленджик» рейсового автобуса съехал с проезжей части и перевернулся. Авария произошла в районе поселка Черноморский. В результате ДТП ушибы получили девять человек. Управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.
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