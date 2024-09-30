СК возбудил дело об избиении журналиста телеканала «360» в Москве

Александр Молочко (Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС)

Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении журналиста телеканала «360» Александра Молочко на редакционном задании в Москве. Об этом рассказала телеканалу «360» замруководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СК по Москве Екатерина Венедиктова.

Съемочная группа канала, в которой был Молочко, приехала по приглашению местных жителей, которые обратились за помощью из-за сноса двухэтажного деревянного дома 1920 года постройки. Местные жители выступили против ликвидации здания и обратились в прокуратуру.

Однако там неизвестные напали на журналиста и избили. Кадры нападения опубликованы в телеграм-канале «360».

Сотрудники телеканала обратились в полицию, а вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился в Следственный комитет.

«Черемушкинским межрайонным следственным отделом города Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК — воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов», — рассказала телеканалу «360» замруководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Екатерина Венедиктова.

Частью 3 ст. 144 Уголовного кодекса предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Москве.