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Общество ,  
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После потасовки у ресторана в Москве задержали 38 человек

Полицейские задержали 38 человек после конфликта у ресторана в районе Люблино в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

«В отношении задержанных составлено 17 административных материалов», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что 15 из них — по ст. 18.8 КоАП — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. Еще два материала — по ст. 20.1 — мелкое хулиганство.

В одном из ресторанов в центре Москвы произошла стрельба
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Конфликт между посетителями ресторана в Ставропольском проезде возник на бытовой почве. Инцидент произошел 29 сентября, в результате никто не пострадал, отметили в МВД.

В середине сентября на юго-востоке Москвы произошла еще одна потасовка у ресторана. Тогда на улице Гарибальди мужчина несколько раз выстрелил в воздух, всего в конфликте участвовали около десяти человек.

Теги
Москва Люблино конфликт МВД
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