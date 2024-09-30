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Посольство подтвердило гибель двух россиян при крушении Ми-8 в Пакистане

Вид на здание посольства России в Пакистане
Вид на здание посольства России в Пакистане (Фото: МИД России)

Два россиянина, которые находились на борту разбившегося в Пакистане вертолета Ми-8, погибли, сообщил «РИА Новости» пресс-атташе российского посольства Игорь Колесников.

«Подтверждена гибель обоих россиян», — рассказал агентству представитель дипломатического ведомства.

В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами
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Фото:Google Maps

Вертолет, на борту которого находились российские пилоты, потерпел крушение 28 сентября в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане — недалеко от границы с Афганистаном.

Всего на борту находились 14 человек. Шесть из них погибли, восемь получили ранения.

Как рассказал газете The Washington Post представитель местных служб безопасности, среди тех, кто находился в вертолете на момент крушения, были трое россиян. По его словам, двое из них — пилоты, а третий — еще один член экипажа.

По данным пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum, которая зафрахтовала вертолет, причиной его крушения стал отказ двигателя.

Теги
Пакистан Вертолет Ми-8 крушения погибшие россияне посольство
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