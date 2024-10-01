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Лидерами роста цены подарков ко Дню учителя стали Москва и Новосибирск

Средняя стоимость подарка на День учителя в России выросла на 21,8%, или на ₽700
Фото: Юлия Ранева / Shutterstock
Фото: Юлия Ранева / Shutterstock

Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя в России за год выросла на 700 руб. — с 3200 до 3900 руб., в процентном выражении рост составил 21,8%. Такие данные приводятся в исследовании компании Superjob (есть у РБК).

Лидерами роста цены стали Москва, Красноярск и Новосибирск.

В Москве в 2024 году подарок учителю обойдется в 4500 руб., в Красноярске — в 3200 руб., в Новосибирске — в 3000 руб., в Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе — в 2800 руб.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В каких городах России стоимость подарков классному руководителю в 2024 году выросла больше всего:

  • Москва — 4500 руб. (+800 руб.);
  • Красноярск — 3200 руб. (+700 руб.);
  • Новосибирск — 3000 руб. (+700 руб.);
  • Ростов-на-Дону — 2800 руб. (+600 руб.);
  • Волгоград — 2700 руб. (+600 руб.).

Опрос проходил 9—27 сентября 2024 года в более 500 населенных пунктах во всех округах России. В нем участвовали 3 тыс. родителей школьников. 

Самым популярным подарком остались цветы, которые выбрали 62% опрошенных. На втором месте оказались подарочные сертификаты (30%), а уже на третьем — конфеты и чайные или кофейные наборы (24%). Всего 6% опрошенных выбрали в качестве подарка классному руководителю деньги, а 3% — предметы канцелярии.

В прошлом году популярным подарком также были цветы. На втором месте были конфеты и чайные или кофейные наборы (12%), а подарочные сертификаты тогда выбрали всего 9% участников опроса.

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