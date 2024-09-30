Литва передаст Украине найденные в посылках из России маскировочные сети

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Сотрудники таможенного департамента Литвы обнаружили в поезде из Калининграда в Москву посылку с маскировочными сетками и решили передать находку Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в департаменте, 27 сентября таможенники при проверке нашли в почтовом вагоне поезда из Калининграда в Москву семь почтовых отправлений, в которых были 22 маскировочные сети. В сопроводительных документах было указано место назначения — Белгородская область.

Позднее, 29 сентября, при досмотре другого поезда из Калининграда в Москву пограничники нашли еще одну посылку с двумя маскировочными сетками. Ведомство начало проверку. «Конфискованные товары литовские таможенные органы передают в качестве поддержки Украине», — добавили в департаменте.

Москва осуждает любые формы помощи Киеву.

После начала военной операции на Украине США и ЕС ввели против России санкции, запрещающие экспорт в страну продукции военного назначения. Москва считает вводимые против нее санкции незаконными.