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Политика ,  
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Белорусские пограничники приземлили дрон у границы с Литвой

Белорусские пограничники приземлили дрон у границы с Литвой
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Военнослужащие Лидского пограничного отряда принудительно посадили беспилотник в 100 м от границы с Литвой, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

Инцидент произошел в Гродненской области накануне, 29 сентября. По информации ведомства, на месте падения беспилотника нашли смартфон. «В отношении владельцев изъятого (смартфона и беспилотника. — РБК) начат административный процесс», — добавили там.

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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Власти Белоруссии несколько раз сообщали об инцидентах с дронами на границе, в том числе о сбитых беспилотниках.

В частности, 5 сентября белорусское Минобороны отчиталось об обнаружении ночью нескольких беспилотников, которые нарушили границу и были уничтожены.

Теги
Белоруссия беспилотники Литва государственная граница
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