Режим ЧС из-за пожаров ввели на всей территории Ростовской области

Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области, где после падения беспилотника возник пожар, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сухой погоды и сильного ветра, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

«К сожалению, сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области», — написал он.

При этом он уточнил, что в Шолоховском лесничестве пожар ликвидировали, а в Милютинском районе — локализовали.

Для тушения возгорания задействовали 491 человека и 143 единицы техники, отметил Голубев. По его словам, вертолет Ми-8 25 раз сбрасывал воду в Милютинском районе, всего на пожар с воздуха вылили 100 т воды.

Накануне режим ЧС из-за пожаров ввели только на территории лесничества в Милютинском районе.

Милютинский район находится на северо-востоке области, примерно в 290 км от Ростова-на-Дону. Возгорание там произошло в результате падения обломков сбитого беспилотника. В ночь на 29 сентября над Ростовской областью сбили 18 дронов, а всего над страной — 125 штук.