 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Режим ЧС из-за пожаров ввели на всей территории Ростовской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области
Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области, где после падения беспилотника возник пожар, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сухой погоды и сильного ветра, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

«К сожалению, сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области», — написал он.

В Ростовской области после атаки дронов загорелся лес
Политика
Фото:Денис Бочаров / news.ru / Global Look Press

При этом он уточнил, что в Шолоховском лесничестве пожар ликвидировали, а в Милютинском районе — локализовали.

Для тушения возгорания задействовали 491 человека и 143 единицы техники, отметил Голубев. По его словам, вертолет Ми-8 25 раз сбрасывал воду в Милютинском районе, всего на пожар с воздуха вылили 100 т воды.

Накануне режим ЧС из-за пожаров ввели только на территории лесничества в Милютинском районе.

Милютинский район находится на северо-востоке области, примерно в 290 км от Ростова-на-Дону. Возгорание там произошло в результате падения обломков сбитого беспилотника. В ночь на 29 сентября над Ростовской областью сбили 18 дронов, а всего над страной — 125 штук.

Теги
Ростовская область ЧС пожары Василий Голубев
Материалы по теме
Маск спрогнозировал битвы «роев беспилотников»
Политика
Над Курской областью сбили беспилотник
Политика
На Кубани подавленный РЭБ беспилотник врезался в дерево и взорвался
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 17:44
ЦБ впервые за пять месяцев поднял официальный курс доллара выше ₽93Инвестиции, 17:51
Рублев проиграл 96-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в ПекинеСпорт, 17:43
Путин назначил начальника управления по госполитике в гуманитарной сфереПолитика, 17:35
Литва передаст Украине найденные в посылках из России маскировочные сетиОбщество, 17:29
Курс токена Hamster Kombat упал на 40% с момента выхода на криптобиржиКрипто, 17:29
С 1 по 2 октября пройдет форум «MRF. Осень 2024»Пресс-релиз, 17:29
Пенсионерам запланировали индексацию выплат с 1 январяЭкономика, 17:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:26
Власти определили источники роста доходов в бюджетеЭкономика, 17:23
Карма и реинкарнация: зачем предпринимателю в Индии изучать философиюОтрасли, 17:22
Суперкомпьютер снизил шансы «Зенита» на чемпионствоСпорт, 17:22
В Госдуме поддержали изменение правил регистрации сделок с недвижимостьюНедвижимость, 17:20
Структура Лисина купила крупнейшего производителя детского питанияБизнес, 17:19
Как россиянам компенсируют разрушенное при обстрелах жильеНедвижимость, 17:17