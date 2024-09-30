Суд приговорил к 25 годам поджигателя релейных шкафов на железной дороге

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Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил 36-летнего Владимира Малину к 25 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Москве.

По версии следствия, в марте 2023 года мужчина вышел на контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и Службой безопасности Украины (СБУ) для получения задания.

Мужчина поджег два релейных шкафа в районе ж/д станции Бекасово-1 Киевского направления Московской железной дороги. Также он предпринял неудачную попытку совершения диверсии на объекте связи в Лобне Московской области.

После этого Малина пытался поджечь здание ОМВД России по району Марфино города Москвы. Приехав на объект в назначенный для теракта день, он испугался задержания и скрылся с места преступления.

Малину задержали 5 июня 2023 года, когда он готовил поджог релейных шкафов в районе станции Барыбино Павелецкого направления.

Его обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ст. 275 — совершение государственной измены в форме оказания помощи иностранному государству;

ст. 205.5 — участие в деятельности террористической организации;

ст. 281 — диверсия;

ст. 30 и 281 — покушение на совершение диверсии;

ст. 30 и 205 — приготовление к террористическому акту;

ст. 205.4 — участие в террористическом сообществе;

ст. 205.3 — прохождение обучения террористической деятельности;

ст. 281.2 — прохождение обучения диверсионной деятельности;

ст. 281.3 — участие в диверсионном сообществе.

Пять лет Малина проведет в тюрьме, а остальные 20 лет — в исправительной колонии строгого режима.

ФСБ регулярно сообщает о возбужденных в разных регионах страны делах о госизмене.

В начале августа сотрудники ФСБ по Нижегородской области задержали мужчину, снимавшего на видео военные объекты. Он успел снять объекты промышленности и здания органов власти.

Кроме того, мужчина расклеивал на территории региона листовки с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение.

По ст. 275 УК (госизмена) задержанному грозит пожизненное лишение свободы.