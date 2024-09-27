Глава Крыма Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов

Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Крыму задержали двоих агентов украинских служб, которые собирали информацию о стратегических объектах инфраструктуры полуострова. Глава региона Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание.

«Выражаю благодарность сотрудникам ФСБ за профессионализм, оперативность и эффективную работу. Враги Крыма и России должны помнить: от наказания не уйдет никто», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Утром 27 сентября сотрудники главка ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух агентов спецслужб Украины, которые передавали ВСУ сведения о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста.

Один из задержанных — 45-летний местный житель, который сам предложил Службе безопасности Украины помощь в предоставлении информации, в частности, о координатах установки противовоздушной обороны в Керчи. Второй задержанный — 43-летний иностранец, передававший представителям Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о местах дислокации вооружения, военной техники и подразделений в Севастополе.

ФСБ регулярно сообщает о задержании и аресте россиян, которые по заданию службы безопасности или Главного управления разведки Украины пытаются совершить теракты или диверсии.