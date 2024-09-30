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В Петропавловске-Камчатском ввели ночные патрули из-за нашествия медведей

В Петропавловске-Камчатском организовали ночное патрулирование из-за опасности появления медведей, сообщил временно исполняющий обязанности главы города Евгений Беляев.

По его словам, в городе сформировали семь групп оперативного реагирования, которые отрабатывают сообщения о медведях.

«[Одна из них] вышла в ночное дежурство, использует дрон с тепловизором для поиска зверя в темное время суток», — добавил он. Беляев призвал местных жителей быть внимательными и без необходимости не находиться вблизи леса.

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Режим повышенной готовности в Петропавловск-Камчатском городском округе действует с 27 сентября. Региональное управление МЧС в последние несколько дней неоднократно сообщало, что медведей видели в городе. Только за 30 сентября в регионе заметили пять хищников, несколько из них — у школ.

Ранее, 24 сентября, в поселке Лучегорск Приморского края застрелили бурого медведя, который убил двух мужчин в дачном домике и загрыз 30 собак в приюте для бездомных животных.

Теги
Петропавловск-Камчатский медведи патрулирование
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