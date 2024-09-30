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Грифонам на Банковском мосту в Петербурге продырявили лапы

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Власти Петербурга решили обратиться в полицию из-за повреждений скульптур грифонов на Банковском мосту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства города (КГИОП).

«КГИОП готовит заявление в полицию о возбуждении уголовного дела», — рассказали там, уточнив, что правообладателем памятника является Государственный музей городской скульптуры.

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Фото:Денис Петров / РИА Новости

В КГИОП заверили, что повреждения будут устранены «в ближайшее время».

Ранее местное издание «Фонтанка» сообщило, что грифону на Банковском мосту в Санкт-Петербурге «пробили лапу». На опубликованных кадрах видно, что в скульптуре — небольшая дыра, от которой расходятся трещины.

Как рассказал «Фонтанке» читатель, в полость попадала дождевая вода, поэтому он решил замазать отверстие самостоятельно. Как уточнило издание, такое же повреждение обнаружили у второй скульптуры на противоположном берегу, которое попытались залепить жвачкой.

В январе 2024 года в Санкт-Петербурге демонтировали скульптуру львов у Дворцового моста на Адмиралтейской набережной. Их перевезли в реставрационную мастерскую «для ликвидации последствий актов вандализма».

Теги
Санкт-Петербург памятник скульптура мосты вандализм новости
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