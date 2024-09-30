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Военная операция на Украине ,  
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Обращение Путина по случаю годовщины присоединения новых регионов. Видео

Кремль показал обращение Путина по случаю годовщины присоединения новых регионов
Сюжет
Военная операция на Украине

Обращение Путина по случаю годовщины присоединения новых регионов. Видео
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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи со второй годовщиной присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

Включение этих регионов в состав России 30 сентября 2022 года глава государства назвал «поистине судьбоносным событием». Он заявил, что жители республик Донбасса восемь лет находились в условиях постоянных обстрелов, блокады и притеснений, а также обвинил Киев в попытке «оторвать их от исторической родины, от России».

«Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта», — заявил президент, отметив, что попытки урегулирования закончились «обманом со стороны западных элит».

Путин также поблагодарил жителей новых регионов за «стойкость, решительность и твердость». «Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам», — заключил глава государства.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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