Обращение Путина по случаю годовщины присоединения новых регионов. Видео

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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи со второй годовщиной присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

Включение этих регионов в состав России 30 сентября 2022 года глава государства назвал «поистине судьбоносным событием». Он заявил, что жители республик Донбасса восемь лет находились в условиях постоянных обстрелов, блокады и притеснений, а также обвинил Киев в попытке «оторвать их от исторической родины, от России».

«Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта», — заявил президент, отметив, что попытки урегулирования закончились «обманом со стороны западных элит».

Путин также поблагодарил жителей новых регионов за «стойкость, решительность и твердость». «Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам», — заключил глава государства.