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Политика ,  
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В Белоруссии начался четвертый этап проверки армии

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Министерство обороны Белоруссии начало очередной, четвертый этап проверки подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО), сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы», — говорится в сообщении.

В Минобороны Белоруссии отметили, что для выполнения учебно-боевых задач будут задействованы все полигоны вооруженных сил. Пресс-служба ведомства добавила, что из-за передвижения военной техники возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

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Ранее Минобороны страны сообщало о проведении третьего этапа комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил. Он проходил с 26 августа по 6 сентября. Цель проверки — «оценка способности и готовности подразделений выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью».

24 сентября президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо и укреплять свою обороноспособность, и готовиться к возможной войне.

По его словам, на фоне конфликтов на Украине и в других частях мира Белоруссия за последние годы уже четырежды реформировала армию.

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Белоруссия Минобороны ПВО ВВС проверки
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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